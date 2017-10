Crianças em tratamento contra o câncer raspam cabeça de calouros durante trote solidário no Acre

O grupo formado por calouros não precisou pedir dinheiro ou pagar prenda, pois o trote deste ano foi fazer algo especial: levar alegria para as 42 crianças com que fazem tratamento contra o câncer na Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon).

A coordenadora de eventos da Unacon, Mel Silva, conta que, além de incentivar as crianças, o hospital vê a ação como uma ajuda no tratamento delas. Há também o incentivo de fazer com que elas tenham contato com outras pessoas.