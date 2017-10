Confira o que abre e o que fecha em Rio Branco neste feriado religioso

Apenas os serviços públicos essenciais, como saúde de urgência e emergência funcionam normalmente

Nesta quinta-feira (12) em todo o território nacional é celebrado o Dia da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Em decorrência do feriado religioso, o horário de expediente das repartições públicas sofre alterações e voltam a se normalizar na sexta-feira (13).

De modo que, apenas os serviços públicos essenciais, como saúde de urgência e emergência, que inclui as Unidades de Pronto Atendimento (Upas) e o Pronto-Socorro, e a segurança com as delegacias de polícia e o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), seguem funcionando normalmente.

A Organização das Centrais de Atendimento (OCA) de Rio Branco e Xapuri e o Departamento Estadual de Trânsito (Detran), assim como as demais repartições públicas, terão o atendimento interrompido nesta quinta-feira retomando às atividades na sexta-feira.

O mesmo ocorre com as instituições financeiras e Correios. Em caso de necessidades, os cidadãos devem recorrer aos terminais de autoatendimento (caixas eletrônicos) para efetivar transações financeiras.