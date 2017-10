CNH digital deve ser implantada no Acre até fevereiro de 2018, diz Detran

A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na versão digital deve ser implantada no Acre até fevereiro de 2018, mesma data em que passa a ser usada em todo o Brasil. A informação foi confirmada, nesta quarta-feira (11), pelo Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran-AC).

No entanto, devem seguir o exemplo do Detran-GO que não vai cobrar custo extra para quem já possui CNH impressa e fizer a solicitação pela digital até o fim do ano. A partir de então, será cobrado o valor de R$ 10.

A ferramenta, de acordo com o órgão, vai armazenar todas as informações contidas na versão impressa. O Detran-AC explica que o aplicativo vai ser disponibilizado para os condutores que tiverem a CNH com QR Code, para garantir a autenticidade das informações. O documento com esse recurso começou a ser impresso no estado em em maio deste ano.