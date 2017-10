Casas ameaçam desabar, manifestantes denunciam descaso da prefeitura e fecham a ponte metálica, em Rio Branco

As chuvas e a erosão ameaçam casas e põem em risco a integridade de dezenas de famílias em vários bairros do Segundo Distrito de Rio Branco. O inconformismo das comunidades veio á tona ao anoitecer desta quarta-feira, quando um grupo de mulheres, a maioria chefes de família, decidiu fechar a saída da ponte metálica. Uma enorme fila de carros se formou nas proximidades da área central, a partir da Rua Epaminondas Jácome. Os motoristas compreenderam as razões do protesto e, pacientemente, aguardaram que uma solução fosse apontada. Vídeos enviados à reportagem, o grupo de manifestantes relata o descaso do poder público municipal. Assista





