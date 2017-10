CAP realiza corrida no campus-sede da Ufac

O Colégio de Aplicação (CAP), da Universidade Federal do Acre (Ufac), realizou, no último sábado, 7, a 6ª Maracap, com o objetivo de proporcionar um dia de lazer a alunos e seus familiares, além de fomentar a interação entre escola, família e universidade.

A corrida, intitulada Maratona do Colégio de Aplicação, foi realizada no anel viário do campus-sede da Ufac. Alunos e docentes passaram por uma avaliação médica, recebendo orientações sobre a prática de atividade física e dicas para a melhoria da saúde e qualidade de vida. Os participantes receberam premiação por categoria, com primeiro, segundo e terceiro lugares. O evento contou com a participação de, aproximadamente, 700 pessoas.

Colaboraram com o evento o Departamento de Água e Esgoto, o Corpo de Bombeiros, acadêmicos e professores do curso de Educação Física da Ufac, a Prefeitura do Campus e o setor médico da Ufac.