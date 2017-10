Cantor sertanejo do Acre tem prisão decretada por estuprar enteada de 5 anos

Por unanimidade, os desembargadores da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre negou a apelação apresentada pela defesa do cantor sertanejo Samuel Barbosa Carlos, conhecido como “Carlinhos”, da dupla Júnior e Carlinhos. Há seis meses o musico foi condenado pela 2ª Vara da Infância e Juventude a uma pena de 17 anos e 22 dias em regime fechado. “Carlinhos”, segundo o Ministério Público, estuprou a enteada, menor de idade. Consta na denuncia que a menina tinha apenas 5 anos, mas os fatos só vieram à tona quando a vítima completou 13 anos.

Apos ser sentenciado, a defesa recorreu e Carlinhos aguardava o julgamento do recurso em liberdade. Ele pode ser preso a qualquer momento. Foi emitida uma carta de ordem – onde foi decretado o início da execução da pena e a prisão preventiva do réu.