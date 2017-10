Assaltante reage a ordem de parada de policial e é atingido com três tiros em Cruzeiro do Sul

m homem ainda não identificado ficou ferido após ser atingido com três tiros na manhã desta quarta-feira (11) em Cruzeiro do Sul. Ele estaria assaltando pessoas que passavam passando próximo ao trevo do bairro da Cohab quando um policial militar que presenciou a ação deu ordem de parada e ele não obedeceu. O assaltante, então, teria apontado uma arma para o policial que disparou contra o suspeito.

O acusado foi atingido com três tiros, de acordo com a Polícia Civil dois dos tiros acertaram peito e barriga do homem. “Ele estava cometendo assalto aos pedestres e o PM tentou conter a ação do criminoso, no momento em que ele tentou contra o policial que reagiu”, disse.