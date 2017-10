Aposentado de 74 anos está à procura de “mulher carinhosa e que não gosta de ficar na rua”

O aposentado Calixto Carneiro Marques de Souza, 74 anos, morador do Beco do Luiz Madeiro, Bairro da Praia, foi à rádio Nova Era FM de Tarauacá, à procura de uma esposa. Ele é viúvo há nove anos. Pai de 13 filhos, o senhor Calixto mora sozinho, mas decidiu que quer compartilhar a vida com outra pessoa. Diz que quer casar e viver com sua nova amada até o final da vida.

O pedido do aposentado foi feito por meio do Programa Terminal Comunitário, apresentado pelo professor e radialista Raimundo Accioly.

E o senhor Calixto deixou bem claro o perfil que lhe interessa: “Ter entre 45 e 55 anos, ser carinhosa, não ter vícios, saber os afazeres de casa e não gostar de ficar muito tempo na rua”.

O contato pra falar com ele e marcar o encontro é 99967 5557.