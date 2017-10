Após desmoronamento, Estrada do Quixadá recebe reparo e tráfego é liberado

O tráfego na Estrada do Quixadá está liberado. O acesso no local passou a noite desta terça-feira e madrugada de hoje interrompido após um desmoronamento em um desvio em uma das pontes da estrada durante a forte chuva de ontem à tarde. A prefeitura informou que o trabalho de recomposição do desvio começou às 5 horas da manhã desta quarta-feira (11) e terminou por volta das 7h30.

Agentes da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTRANS) permanecem na região para ajudar a motoristas e pedestres na travessia, que é feita sem nenhum problema.

Segundo a Defesa Civil, choveu em menos de uma hora e meia o volume de 49% do esperado para todo o mês de outubro, o que gerou série de transtornos na cidade e na zona rural.