Após anunciar fim das atividades, ONG faz feira de adoção e 14 animais conseguem novos donos

Há quatro dias, a ONG que resgata animais de rua, Amor-Virala, anunciou que fecharia as portas por falta de recursos para continuar o trabalho de recolhimento desses animais abandonados.

Desde então, na página oficial da ONG iniciou-se uma campanha para que a adoção dos 22 cachorros que ainda estavam abrigados no local.

A médica veterinária responsável pela ONG, Mayara Lima, chegou a afirmar que os animais retornariam para as ruas, porém, uma feira de adoção mudou essa realidade. Dos 22 animais, 14 foram adotados e apenas oito esperam um novo lar. A feira se estende até sábado (14).

“A campanha tem sido sucesso. Nossa situação melhorou muito essa semana. Temos agora oito animais. A maioria deles com deficiência. Temos um cego, um com a pata dianteira direita amputada. A maioria é com pequenas amputações que não comprometem a locomoção dos animais”, relata.