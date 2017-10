Apoio “comprado” com dinheiro público: casal Vieira vai mandar no Hospital estatal de Sena Madureira

O ex-deputado estadual Zé Vieira assumirá a direção do Hospital João Câncio Fernandes, de Sena Madureira. O ex-parlamentar desembarcou da oposição e assumiu apoio ao grupo político do governador Tião Viana, a Frente Popular do Acre (FPA). Sua mulher, a ex-deputada e ex-prefeita Toinha Vieira, assumirá cargo relevante no Estado, mas ainda não se sabe qual. Ambos são lideranças máximas do PSDB no município. O vereador Jossandro Cavalcanti, principal rival do prefeito Mazinho Serafim (PMDB), também seguiu o casal Vieira e apoiará os candidatos majoritários do PT ao Governo e ao Senado da República. Zé Vieira é pai da dirigente do Sintesac (sindicato da Saúde), Alesta Costa e trabalhou como agente administrativo. Hoje é aposentado pelo Acre Previdência e tem benefício de R$ 2,1 mil mensais. Não possui nível superior. Nas eleições de 2014, ele foi candidato a deputado federal pelo PSD (partido do senador Sérgio Petecão) e obteve 4.100 votos. Toinha foi a segunda colocada na disputa pela prefeitura de Sena Madureira, nas eleições de 2016

Em Sena Madureira, ainda causa surpresa a decisão do casal Vieira de abandonar a oposição e aliar-se ao PT, que usa a máquina pública – e o dinheiro público -, para “comprar” apoio político com vistas às eleições do ano que vem. Após fechar aliança com a FPA, Zé Vieira já mostrou ser bem mandado: atacou o senador Gladson Cameli, candidato a governador pelo PP.

Sena Madureira é o terceiro maior colégio eleitoral do Acre.