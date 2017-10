Adolescente morre após ser atropelado por caminhonete em rodovia no interior do Acre

Um adolescente identificado como Anderson Mendonça Moreira, de 12 anos, morreu após ser atropelado por uma caminhonete no km 17 da BR-364, no município de Manoel Urbano, interior do Acre. O caso ocorreu na noite desta terça-feira (10). À Polícia Militar (PM-AC), testemunhas relataram que o condutor do veículo, um homem de 40 anos, não viu quando a vítima saiu de trás de uma carreta empurrando uma motocicleta.