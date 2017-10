Acre tem mais de 200 casos de duplicidade biométrica e pluralidade de títulos, aponta TRE

Dados do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) revelam que o estado possui 245 casos de duplicidade biométrica e pluralidade de títulos, quando uma pessoa tem mais de um título eleitoral.

No Brasil, mais de 25 mil títulos com coincidência biométrica foram encontrados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Irregularidades e falha do sistema são alguns fatores do problema.

“Cada nova biometria que ingressa no banco de dados passa por uma comparação com as 65 milhões de digitais que já estão no banco. Quando há uma coincidência de biometrias, ela é baixada para o Juízo Eleitoral para que se apure se aquilo é um erro ou uma falsa identidade”, explica Carlos Venícius, diretor do TRE-AC.