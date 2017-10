ACIDENTAL RO: Pescador morre com tiro na beira do Rio Preto

No final da tarde de terça-feira (10), João Stefanuto dos Santos, 52, pescava na companhia de O. R. S., 64, e L. J. P. M., 77, nas águas do Rio Preto, localizado na Linha B-98, próximo a Cenzinha, na entrada da Linha Eletrônica a aproximadamente 35 quilômetros da cidade de Cujubim. João e o amigo de 64 anos pescavam dentro de um bote.

João esta sentado na Proa (frente) e o amigo na Popa (atrás) e no chão do bote estava uma espingarda de calibre 28 mm com o cano para frente, onde estava a vítima. Os pescadores resolveram ir para terra firme na beira do rio e na hora em que atracaram, houve um impacto entre o bote e a terra firme, fazendo com que acontecesse o disparo que acertou o tórax de João.

A Polícia Técnico-Científica (Politec) de Ariquemes, acompanhada por uma guarnição da Polícia Militar de Cujubim chegou ao local para a realização dos trabalhos periciais, encontrou a vítima deitada sobre uma pedra na margem do rio, já sem vida.

Dentro do cano da espingarda, havia um cartucho deflagrado e emperrado, o que impossibilitou a retirada. Mediante os fatos, a ocorrência nº 172440/17, foi registrada na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Cujubim, que já está trabalhando no caso.