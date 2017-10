Abertura de seminário de extensão ocorre na Ufac

A Universidade Federal do Acre (Ufac), por meio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proex), realizou na noite dessa segunda-feira, 9, a cerimônia de abertura do 4º Seminário Internacional de Extensão Universitária (Sieu), no Teatro Universitário do campus-sede, em Rio Branco.

Com o tema “Extensão Universitária e Compromisso Social”, o evento, que termina nesta quarta-feira, 11, busca fortalecer ações que promovam a interação da Ufac com a comunidade. Também fomenta uma troca de experiências de ações de extensão universitária nos países que integram a tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Bolívia.

O pró-reitor de Extensão e Cultura, Carlos Paula de Moraes, afirmou que o evento é uma ação que ajuda na internacionalização da instituição, uma das metas da Proex, prevista no Plano de Desenvolvimento Institucional da Ufac para ser cumprida até 2019.

“Este ano, de forma especial, divulgamos o evento com antecedência nas universidades da tríplice fronteira, inclusive participando em seminários de extensão com o objetivo de realizar um programa de extensão universitária ou interuniversitária dessa região”, comentou.

A organização do evento espera que um dos produtos resultantes do seminário seja a elaboração de uma proposta de Programa Pan-Amazônico de Extensão Universitária.

“O objetivo concreto desse seminário é viabilizar um programa de extensão no qual se prevejam ações concretas que vamos realizar no prazo de dois ou três anos, com possibilidade de vislumbrar fontes de financiamento fora do MEC [Ministério da Educação], as quais possam estar voltadas para a região amazônica”, afirmou Moraes.

Na abertura do evento, ocorreu a conferência “Educação Inovadora”, com a consultora do Centro de Referências em Educação Integral, de São Paulo, professora Helena Singer. Ela é a vice-presidente da Ashoka para a Juventude na América Latina e membro do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo (USP).

Representantes de universidades da tríplice fronteira participaram da solenidade de abertura do evento, entre outras autoridades.

1º Seminário de Arte e Educação

O 4º Sieu acontece simultaneamente ao 1º Seminário de Arte e Educação, que tem como objetivo debater a implementação de práticas transformadoras na educação acreana, a partir do compartilhamento de experiências entre professores, estudantes, pesquisadores e a comunidade.

O evento propõe uma série de mesas de discussão e palestras voltadas a formação dos professores de diversos níveis da educação e estudantes, para pensar práticas de ensino transformadoras que utilizem a arte e a cultura como eixos em seu desenvolvimento.