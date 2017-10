Ufac promove 4º Simpósio de Engenharia Agronômica

Evento acontece durante toda a semana e tem vasta programação para estudantes e profissionais da área

A Universidade Federal do Acre (Ufac) realizou na manhã desta segunda-feira, 9, a solenidade de abertura do 4º Simpósio Acreano de Engenharia Agronômica, no anfiteatro Garibaldi Brasil, no campus-sede, em Rio Branco, com a presença de diversas autoridades de setores da área no Estado.

Com o tema “Alternativas para Produção Eficiente no Estado do Acre”, o evento ocorre até sexta-feira, 13. Visa, entre outras coisas, realizar uma análise reflexiva das atividades agropecuárias desenvolvidas no acre e buscar alternativas para uma produção eficiente. O simpósio marca os 35 anos de criação do curso de Engenharia Agronômica na Ufac.

A programação inclui mesas-redondas, palestras, minicursos, troca de experiências, apresentação cultural, exposição de trabalhos e documentários, além de homenagem sobre a trajetória do engenheiro agrônomo.

O reitor da Ufac, Minoru Kinpara, lembrou o caminho de muita luta, trabalho e construção pela qual o curso de Agronomia passou. “O curso tem dado grandes frutos, visíveis dentro e fora da universidade”, disse.

Ele destacou que as parcerias são fundamentais para a realização de eventos em momento de crise pelo qual passa o país. “Mesmo na crise, não podemos deixar de acreditar, temos que lutar para que esta universidade continue aberta, pública e dando resultados positivos; não podemos abrir mão disso.”

A coordenadora do bacharelado em Engenharia Agronômica da Ufac, Lya Januária Vasconcelos Beiruth, destacou o compromisso dos docentes com a realização do evento e agradeceu aos parceiros que ajudaram a realizá-lo. “Temos professores que vestiram a camisa e mostraram comprometimento com o trabalho para a realização deste simpósio”, contou. “O sucesso deles é o sucesso dos nossos alunos e do curso; é o melhor para a nossa sociedade.”

O secretário de Estado de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços Sustentáveis, Sibá Machado, parabenizou o trabalho da administração superior para colocar a universidade no caminho certo. “Mesmo com todos os cortes orçamentários, [o reitor] não tem medido esforços para garantir o investimento mínimo e a continuidade do brilhante trabalho à frente desta instituição”, afirmou.

Sibá solicitou uma integração maior da Empresa Júnior do Curso de Agronomia com o portfólio das empresas da agroindústria do Acre. “Vamos nos apresentar como uma das soluções. Dessa forma, todos nós ganhamos”, disse.