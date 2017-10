Seguem abertas inscrições para capacitação de certificadores do Enem

Estão abertas as inscrições para capacitação à distância para servidores públicos e professores da rede públicas que irão trabalhar na aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Responsável pelo exame, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) preparou o curso. Ao todo, 74.190 servidores e professores se inscreveram para atuar na RNC. Desses, 60.770 foram considerados aptos a fazer o curso. Para trabalhar na aplicação do Enem, nos dias 5 e 12 de novembro, eles precisam obter 70% de aproveitamento no curso.

Conforme a necessidade do Inep, a atuação da RNC é definida. que espera ter 98,5% das coordenações de local de prova com certificadores. Eles representam o órgão nos locais de aplicação de provas, e são responsáveis por conferir e certificar vários procedimentos do exame. Ao final de cada dia, um relatório geral de avaliação da aplicação é apresentado por meio de um aplicativo de celular, ou pelo sistema da RNC.