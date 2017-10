Professor morto a facadas no interior do Acre foi vítima de latrocínio, conclui polícia

O professor Elioney Linhares, de 28 anos, encontrado morto com mais de 20 facadas no dia 23 de setembro, foi vítima de um latrocínio. A informação foi repassada pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) nesta terça-feira (10). Segundo a polícia, dois menores, de 16 e 17 anos, são investigados pelo crime, sendo que um deles foi apreendido.

Linhares desapareceu no dia 21 de setembro e foi encontrado morto dois dias depois às margens da Estrada do Quixadá. Na época, um familiar de Linhares, que preferiu não se identificar, confirmou que ele havia sido visto a última vez quando saiu de casa, no bairro Canaã, para encontrar alguns amigos. Desde então, não voltou.