Pousada do menor em Sena Madureira tem 65 internos atualmente

Redação Senaonline.net

O Centro Sócioeducativo Purus de Sena Madureira conta atualmente com 65 internos. Esse número é um dos maiores dos últimos tempos no vale do Iaco.

Além de menores infratores oriundos de Sena Madureira, o local abriga também adolescentes de Manoel Urbano e Santa Rosa que formam a Regional Purus. Mesmo com o aumento significativo de menores apreendidos, a situação na pousada é tranquila já que nos últimos meses nenhum incidente grave foi registrado.

Com o advento das facções criminosas na cidade, muitos menores que cumprem medida de internação estão envolvidos principalmente em assaltos à mão armada e homicídios. Conforme prevê o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), os menores de idade podem ficar no máximo três anos atrás das grades.