Policiamento fixo será reativado no Segundo Distrito de Sena Madureira

A Polícia Militar de Sena Madureira estará reativando nos próximos dias o policiamento 24 horas no Bairro Segundo Distrito que engloba o Niterói e o São Francisco. A informação foi repassada nesta segunda-feira, 09, aos vereadores durante reunião na Câmara Municipal. Participaram do encontro o Sub-comandante da PM no Acre, Coronel Ricardo, o comandante do BOPE, Coronel Souza Filho e o Major Casagrande, comandante da PM em Sena.

Vale destacar que o policiamento fixo já funcionou no Segundo Distrito, entretanto, por falta de efetivo a Base Comunitária da PM foi desativada e dias depois alguns meliantes atearam fogo no local.

O Major Casagrande, comandante da PM em Sena Madureira, disse que o 8º BPM precisa de reforço em seu efetivo para desenvolver o policiamento mais presente no referido Bairro. “Temos feito o possível com o efetivo que temos. Todos os dias tem policiais em horários alternados no Bairro Segundo Distrito. Sabemos que é preciso um aporte maior no que se refere ao efetivo, mas o Comando geral da PM apresenta esse anseio de retornar o policiamento fixo, então vamos trabalhar para que isso aconteça”, mencionou.

O coronel Souza Filho, comandante do BOPE, ressaltou que essa demanda do Segundo Distrito no sentido de resolver o problema foi uma determinação do próprio governador Tião Viana. “Estamos buscando a implementação de um policiamento fixo no Segundo Distrito e viemos a Sena Madureira no intuito de resolver essa situação. Vamos estudar como será feito, mas garantimos que essa questão será resolvida a curto prazo”, salientou.

Ele disse também que o concurso da PM encontra-se em sua fase final e que Sena Madureira terá reforço policial ao término de todas as fases desse concurso.

É importante destacar também a participação da Câmara de Vereadores nesse debate. Alguns parlamentares de Sena estiveram reunidos com o próprio governador Tião Viana e apresentaram o clamor dos moradores do Segundo Distrito nesse sentido.