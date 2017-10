Polícia civil apreende menor suspeito de executar professor da Ufac no São Francisco

Após duas semanas do assassinato do professor de Educação Física, Elioney Linhares, a Delegacia de Homicídios apresentou na manhã desta terça-feira (10), a apreensão de um menor de 16 anos, que seria um dos responsáveis pelo crime. Um segundo envolvido que também seria menor, com 17 anos, continua foragido.

A linha de investigação usada desde o início era latrocínio e com a apreensão de um dos suspeitos a hipótese foi confirmada. A intenção, era a subtração dos bens e do que foi levado, à polícia só conseguiu recuperar a motocicleta que foi encontrada abandonada em uma residência no bairro Vitória.

“Apreendemos um dos menores que foi encaminhado à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca). O inquérito ainda não acabou, o que acreditamos é que a vítima conversava com os autores de forma voluntária e foi atraído para o local do crime sem saber que seria assassinado. Um segundo envolvido continua foragido, mas em breve esperando também prendê-lo”, disse o delegado responsável pelas investigações, Remulo Diniz.

O professor de Educação Física desapareceu no dia 21 de setembro após sair de uma reunião na Universidade Federal do Acre (UFAC). Ele teria dito que iria encontrar uma pessoa, sem dizer o local e na manhã de sábado (23), o corpo foi encontrado em uma cova rasa no km 01 da Estrada do Quixada, região do Bairro São Francisco.