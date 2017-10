Novos estragos são registrados em Rio Branco durante chuva nesta terça-feira (9)

No bairro Bahia Palheiral, na Baixada da Sobral, uma casa foi atingida por uma árvore, derrubada pela força do vento. Apesar disso, não houve nenhum ferido. A mesma situação impediu o acesso ao Ramal do Cacau, que fica na Rodovia AC-40. Porém, uma equipe do Corpo de Bombeiros já fez a retirada do vegetal e desobstruiu a entrada da estrada de terra.