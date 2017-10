MP quer acompanhar inspeções em unidades que tratam pessoas em situação de rua em Rio Branco

O Ministério Público do Acre (MP-AC) instaurou um procedimento para acompanhar as inspeções em unidades socioassistenciais que tratam pessoas em situação de rua em Rio Branco. A portaria foi publicada no Diário Eletrônico do órgão nesta terça-feira (10) e assinada pelo promotor de Justiça Marco Aurélio Ribeiro.