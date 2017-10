Mini Orquestra do Absurdo e Lina Grasiela fazem tributo à Amy Whinehouse nesta quarta-feira (11)

Prometendo cantar os principais clássicos, Lina Grasiela e a Mini Orquestra do Absurdo apresentam, nesta quarta-feira (11), um tributo à cantora Amy Winehouse, morta em 23 de julho de 2011 por excesso de álcool quando tinha 27 anos. O show está marcado para às 20h no Sesc-Centro.

A Mini Orquestra do Absurdo é formada pelo baterista Jorge Anzol, que também dirige o espetáculo, Caio Lima no contrabaixo, Naná Mesquita na guitarra e Sandoval França no saxofone.