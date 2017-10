Marcelo Rezende realizou grande sonho de sua vida semanas antes de sua morte

O jornalista Marcelo Rezende faleceu há menos de um mês, mas já faz muita falta por aqui. Marcelo tinha bastante presença e era inesquecível. Apesar do jeito mais sério e uma voz mais grave, todos que conviveram com ele perceberam o grande coração que ele possuía.

De acordo com informações do jornalista Fernando Oliveira, Rezende realizou um grande sonho semanas antes de morrer. Quando o ex-âncora do policialesco “Cidade Alerta” recebeu a notícia de que teria pouco tempo de vida, resolveu comprar uma Lamborghini, o carro que sempre quis ter.

Até conseguiu dar uma voltas na máquina, mas por poucas vezes. Segundo informações, a Lamborghini saiu da garagem por apenas cinco vezes. Logo depois da compra a situação do jornalista foi piorando cada vez mais. Esse era um sonho antigo dele e que foi realizado.

HERANÇA DE MARCELO REZENDE

O apresentador e jornalista Marcelo Rezende faleceu no último dia 16 de setembro e deixou uma legião de fãs e amigos bem tristes. Todos esperavam por uma recuperação e que ele continuasse por mais alguns anos levando informação e alegria para a televisão.

Segundo informações do jornalista Ricardo Feltrin, a questão do momento é a divisão da herança de Rezende. Essa partilha só deve acontecer em 2020, quando todos os filhos dele forem maiores de idade e responderão por si próprio.

Luciana Lacerda, namorada dele, também pode vim a reivindicar alguma coisa no espólio do jornalista, já que conviveu com ele por algum tempo e era tratada por Marcelo com muito amor e carinho. Se entrar com a alguma ação, só a justiça é quem poderá decidir se ela receberá algo ou não.

Vale lembrar que Rezende teve cinco filhos com cinco mulheres diferentes. Alguns já são maiores de idade e sempre desfrutaram do dinheiro e dos bens do ex-apresentador do policialesco “Cidade Alerta”. A herança está avaliada em R$ 12 milhões.