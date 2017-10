Há quem acredite que, ao tirar Mara Rocha do ar, o PT pode ter contraído um mal ainda maior para si. A ex-apresentadora da TV Gazeta agora empresta seu profissionalismo às peças institucionais do PSDB. São inserções bem editadas que casam com a inconfundível presença de vídeo da jornalista e sua locução perfeita.



