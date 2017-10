Jovem lamenta morte de amigo em post no Facebook e é assassinado um dia depois em Rio Branco

Um dia antes de ser assassinado a tiros , Bruno Araújo Bispo publicou uma mensagem de despedida do amigo Mateus Almeida de Oliveira, de 22 anos, encontrado morto na manhã de domingo (8), no Ramal da Reserva, Estrada de Porto Acre, interior do estado.

Bispo foi atraído até a Rua Floriano Peixoto, Centro de Rio Branco, onde se encontraria com uma mulher e morto na noite desta segunda (9). Um pastor que passava no local na hora do crime foi atingido com uma bala perdida. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o hospital e submetido a uma cirurgia.