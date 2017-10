Jovem investigado por homicídio e envolvimento em ataques a ônibus é preso em Rio Branco

A Polícia Civil do Acre prendeu, nesta segunda-feira (9), Diego Lima de Oliveira, de 25 anos, por homicídio e ataques a ônibus no mês de agosto desse ano. Oliveira cumpria pena no regime semiaberto por vários crimes, entre eles tráfico de drogas, e foi preso novamente no bairro Recanto dos Buritis. Segundo as investigações, o homem era responsável por uma boca de fumo.

Entre os dias 5 e 6 de agosto quatro ônibus foram incendiados,segundo o Corpo de Bombeiros. Um dia antes da onda de violência em Rio Branco e interior do Acre, 22 presos foram remanejados para o Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) no Presídio Antônio Amaro. Até a tarde do dia 6 haviam sido registrados três homicídios em Rio Branco. A Secretaria de Segurança Pública (Sesp-AC) convocou mais 400 homens para reforçar o policiamento nas ruas da capital, além dos 150 que normalmente já atuavam no trabalho.

O delegado Rêmulo Diniz explicou, nesta terça-feira (10), na Divisão de Investigação Criminal (DIC), que Oliveira foi fotografado com um coquetel de molotov nas mãos na região do Recanto dos Buritis. As investigações apontam que ele tenha ateado fogo nos ônibus do bairro.

“É um velho conhecido da polícia, integra uma facção criminosa na região e, juntamente, com outros comparsas, fizeram aquele final de semana de fogo. Também é um autor direto na morte do Davilson, no Ramal São José, atingido a tiros em plena luz do dia. Fizeram esse crime para demonstrar poder da organização da qual são integrantes como também para tentar o domínio do local em que vendiam entorpecentes”, detalhou.

O delegado ressaltou que Oliveira é investigado também por outros homicídios praticados na capital acreana.