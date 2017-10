Jovem é morto e pastor ferido com bala perdida no Centro de Rio Branco

O jovem Bruno Araújo Bispo, de 18 anos, foi morto com ao menos três tiros na noite desta segunda-feira (9). O crime ocorreu na Rua Floriano Peixoto, Centro de Rio Branco. Um pastor, identificado até o momento como Moisés Xavier, que passava no local em um táxi foi atingido com uma bala perdida e levado para o hospital.

“Segundo as testemunhas, ele foi atraído para conversar com uma moça que mora na região. Ele morreu ainda no local. Um pastor que passava na avenida foi atingido com um disparo de arma de fogo na testa”, complementou o delegado responsável pelo caso, Rêmulo Diniz.