Jovem de 18 anos é atingido com tiro no rosto

A tentativa de homicídio contra o jovem André Santos de Queiroz, de 18 anos aconteceu na noite desta segunda-feira (09), na rua Botafogo, no bairro da Paz.

De acordo com informações o jovem foi atingido com um tiro no rosto e mesmo ferido conseguiu correr até a rua Valdomiro Lopes, onde caiu na varanda de uma cada e pediu socorro.

Os moradores do local acionaram à Polícia Militar e o SAMU.

Uma equipe de suporte avançado socorreu a vítima que foi encaminhada ao Pronto Socorro de Rio Branco.

Policiais militares do 4° Batalhão que foram ao local informaram que como o crime aconteceu em uma rua e a vítima foi encontrada em outra tornou difícil realizar buscas no local, mas todas as informações coletadas com a vítima serão repassadas a Polícia Civil, que investigará o crime.

