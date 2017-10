Inscrições para concurso público do MAPA encerram nesta terça-feira (10); com salário inicial de R$ 14 mil

Encerra nesta terça-feria, 10, as inscrições para o concurso público do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) para os cargos de auditor fiscal federal agropecuário – médico veterinário. Ao todo, são ofertadas 300 vagas de nível superior, com salário inicial de R$ 14.584,71.

As inscrições podem ser feitas pela internet. Do total de vagas, 225 são destinadas à ampla concorrência, 15 para pessoas com deficiência e 60 para candidatos cotistas. O valor da inscrição será de R$ 120,00.

O concurso será composto por três etapas: uma prova discursiva, classificatória e eliminatória, prevista para o dia 26 de novembro desde ano; uma prova discursiva, de caráter classificatório e eliminatório, ainda sem data prevista; e prova de títulos. Os aprovados serão lotados em diversos municípios do país, incluindo Rio Branco (AC).