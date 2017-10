Homem é atingido com tiro na testa por “bala” perdida no centro de Rio Branco

O incidente aconteceu na noite desta segunda-feira (09), na rua Floriano Peixoto, no centro de Rio Branco, capital do Acre.

De acordo com informações a vítima Moisés Pereira Ramos, de 57 anos estava sentado no banco do passageiro de um veículo que trafegava na rua Floriano Peixoto sentindo 2° Distrito, quando foi atingido na testa por uma “bala” perdida.

Segundo a polícia conseguiu apurar o tiro foi efetuado por um desconhecido que tentava matar um homem em um Beco do bairro Dom Giocondo ( Papouco), esse beco tem ligação de saída do bairro pela rua Floriano Peixoto.

O motorista do veículo ao perceber que o amigo estava ferido retornou e seguiu até a sede do SAMU, localizada a poucos metros do local do incidente.

A vítima recebeu os primeiros socorros ainda na sede do SAMU, após estabilizado foi encaminhado ao Pronto Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado grave.

