Homem é assassinado com tiro no rosto na manhã desta terça-feira na Estrada do Calafate

Um homem até o momento identificado apenas pela alcunha de “Peruano” foi assassinado na manhã desta terça-feira (10), na Estrada principal do bairro Calafate, próximo ao Campo do Vaz.

A vítima estava em um veículo modelo gol branco quando foi surpreendido pelos criminosos que estavam em uma motocicleta. Armados, eles fizeram vários disparos e um deles atingiu a vítima na região da mandíbula.

Populares chegaram a acionar uma unidade do SAMU, que esteve no local, mas só puderam atestar o óbito. Logo policiais militares isolaram o perímetro do crime para aguardar a chegada da perícia criminal.

Os suspeitos não foram identificados e nem localizados ainda.