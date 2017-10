Homem acusado de vender droga para usuários em fazenda de reabilitação é preso em Mâncio Lima

A Polícia Civil prendeu Delcimar Correia por tráfico de drogas em Mâncio Lima, interior do Acre. Ele é acusado de fornecer drogas para uma fazenda que trabalha com reabilitação de usuários de entorpecentes. Correia foi preso no Ramal do Batoque, nesta segunda-feira (9). Foi apreendido junto com ele, drogas e uma motocicleta roubada.