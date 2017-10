Giro recupera moto roubada a cerca de três dias dentro de casa abandonada em Brasiléia

Uma equipe do Grupo de Intervenções Rápida e Ostensiva – GIRO, do 10º Batalhão do Alto Acre, através de denuncia anônima, as investigações iniciaram e conseguiram localizar no interior de uma casa no Bairro Eldorado, a moto modelo Honda, placa NXT 3698.

Foi levantado que o veículo teria sido roubada a cerca de três dias no Bairro Ferreira Silva e havia a denuncia sobre o sumiço. A casa onde estava a moto, foi informado por moradores locais que estaria abandonada a tempos.

Mas, foi observado que havia ‘visitas’ estranhas e a moto estaria dentro da mesma. Com a chegada dos policiais, não encontraram ninguém dentro, mas, um nome foi levantado pelos policiais e o suspeito estaria em outro bairro.

A moto foi levada para a delegacia de Brasiléia, onde o dono seria avisado da recuperação do seu bem e restituído tão logo os trâmites fossem resolvidos. O suspeito está sendo procurado para se explicar.