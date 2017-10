Educação publica edital para financiar instituições filantrópicas que atuam com creches e pré-escolas em Rio Branco

Edital de chamamento foi publicado no DOE. Entidades devem entregar documentação necessária e proposta até 6 de novembro.

A Secretaria Municipal de Educação (Seme) de Rio Branco publicou, nesta segunda-feira (9), o edital de chamamento público para seleção e credenciamento de instituições filantrópicas que atuam com ensino em creches e pré-escolas. O documento, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) a partir da página 39, tem o objetivo de celebrar um termo para apoio financeiro ao funcionamento das unidades para o triênio de 2018 a 2020.

O processo é feito por uma comissão de avaliação da Seme. As unidades que participarem devem atender crianças de 2 a 3 anos para as creches e de 4 a 5 anos para a pré-escola. Os espaços segundo Adinete Casseb Braga, que faz parte da comissão, devem atender as condições mínimas determinadas no edital. As propostas devem ser entregues até 6 de novembro na sede da Seme.

“O edital é para instituições que queiram fazer convênios com a prefeitura através da Seme. Esse edital é aberto a cada ano para que as instituições que têm estritamente o caráter filantrópico. É claro, elas devem seguir as regras do edital e passar por um processo de habilitação para sabermos se são compatíveis com o que queremos”, explica Adinete.

A seleção é composta por duas etapas. A primeira é a habilitação jurídica, fiscal e qualificação técnica da Organização da Sociedade Civil (OSC). Na segunda fase é avaliada a qualificação do projeto técnico e instalações oferecidas pelo local que deve passar por visitas técnicas.

Somete aquelas que apresentarem o relatório da visita da equipe da Seme e do Conselho Municipal de Educação vão poder participar. Cada organização deve apresentar somente uma proposta para ser financiada.

“Esse chamamento é feito anualmente. No entanto, a cada ano, esse edital é melhorado ou sção acrescidas mais documentações e até segue mudanças feitas na legislação. Todas as instituições que quiserem podem se inscrever. Depois disso vamos fazer todo o processo previsto no cronograma”, afirma.

Podem concorrer ao chamamento unidades que possuam quadro técnico com educadores qualificados e estrutura física adequada para atender crianças. Ficam vetadas organizações que estiverem cumprindo penalidades de suspensão ou que tenham sido declaradas inidôneas por órgãos federais, estaduais ou municipais.

Após análise das propostas, a equipe da Seme vai visitar os espaços no período de 8 a 14 de novembro. A divulgação dos resultados de classificação deve ser feita até o dia 23 do mesmo mês. Já o resultado final deve ser divulgado no dia 4 de dezembro. Os formulários com as informações e documentações exigidas está no DOE.