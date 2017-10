Corpo de jovem de 18 anos é achado queimado e amarrado em lixão no interior do Acre

O corpo de João Vitor Ferreira da Silva, de 18 anos, foi achado pelo padrasto na tarde desta terça-feira (10), próximo ao lixão municipal em Cruzeiro do Sul. De acordo com informações de familiares, o jovem estava desaparecido desde segunda-feira (9) à noite e um boletim de ocorrência já havia sido registrado para tentar encontrá-lo.

O tenente Alderlei Almeida disse que o padrasto saiu para procurar o jovem após tentar ligar no celular dele e não conseguir contato. “O padrasto foi procurar e encontrou o corpo no lixão. Não se sabe muita coisa”, diz.

O corpo estava com as mãos amarradas e também carbonizado. Segundo o Instituto Médico Legal (IML), o jovem estava com ao menos quatro cortes de facão e também seis furadas.