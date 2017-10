Comissão de parlamentares de Rondônia vai inspecionar obra da ponte do Rio Madeira

Depois de ouvir representantes do DNIT, os deputados que integram a Comissão Especial da Assembléia Legislativa de Rondônia, criada para apurar denúncias de rachaduras em pilastras da ponte do Abunã, irão ao canteiro de obras inspecionar o serviço.

O presidente da Comissão, deputado estadual Jesuíno Boabaid (PMN), disse que até o final deste mês os membros da comissão farão uma visita oficial na Ponta do Abunã, onde a ponte vem sendo construída sob a responsabilidade da empresa Arteleste.

Boabaid disse que a Comissão formulou convite especial para que parlamentares do Acre também integrem a comitiva. Até o momento, segundo ele, apenas o senador Sérgio Petecão(PSD), confirmou presença.

¨ Vamos ao local para ver como estão as pilastras. a denúncia que recebemos é que estão rachaduras, embora o pessoal do DNIT tenha negado durante audiência na comissão. Convidamos a bancada do Acre porque sabemos do interesse e da importância que essa obra tem para nosso estado vizinho. A comissão vai usar todas as prerrogativas a quem tem direito e tirar esse assunto á limpo¨, disse o deputado.

Orçada inicialmente em R$ 128 milhões, a obra está com o cronograma de entrega atrasado. A previsão é que seja concluída até dezembro de 2018.