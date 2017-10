Chuva alaga biblioteca pública de Rio Branco e acervo é retirado às pressas

Um vídeo gravado pela estudante Lowrranna Mayany mostra as condições da biblioteca pública de Rio Branco durante a forte chuva que atingiu a cidade nesta terça-feira (10). Com muitas goteiras, a biblioteca alagou e os funcionários tiveram que se apressar para salvar parte dos livros, que foram colocados em um banco.

Lowrrana estudava no local quando começou a chuva. No momento, havia poucas pessoas no ambiente, segundo ela. “Começou a chover pouco depois do almoço, acho que impediu que alguns usuários da biblioteca chegassem, por isso, havia menos pessoas que o comum. Os funcionários carregaram às pressas os livros para esses bancos”, relata Lowrrana.