Alunos acham jararaca enrolada em tambores de faculdade em Cruzeiro do Sul

“Esse animal é muito comum em toda a região amazônica. Essa espécie é encontrada não apenas no campus da Ufac em Cruzeiro do Sul, mas também em Rio Branco. É uma das cobras que mais picam as pessoas”, diz.

Em seu perfil no Facebook, o professor relatou o caso e parabenizou os acadêmicos pela iniciativa de resgatarem o animal, que foi solto em uma área de mata no limite do campus. Bernarde também fez um alerta para que as pessoas fiquem atentas ao apanhar objetos no chão e até quando forem caminhar no estacionamento do campus.