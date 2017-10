Adolescente de 16 anos é morto a tiros no Centro de Rio Branco

O crime ocorreu na noite desta segunda-feira (09), na rua Floriano Peixoto, no centro de Rio Branco, a capital do Acre.

De acordo com informações o adolescente Bruno Araújo Bispo, de 16 anos foi atingido com dois tiros nas costas, quando tentava escapar de um tiroteio que aconteceu em um Beco no bairro Dom Giocondo ( Preventorio).

Segundo testemunhas enquanto corria tentando escapar dos tiros foi atingido e mesmo assim conseguiu sair do bairro e caiu em um estacionamento de um Posto de combustível, onde não resistiu e morreu no local.

O corpo do jovem foi resgatado e encaminhado a sede do IML de Rio Branco para exame cadavérico.

Policiais da Delegacia de Homicídio e Proteção a Pessoa – DHPP foram ao lical e iniciaram investigação.

Supostamente o mesmo tiroteio que matou o adolescente teria vitimado um homem de 57 anos, que foi atingido com um tiro na testa por uma “bala” perdida quando passava de carro na rua Floriano Peixoto.

, no momento do tiroteio.

Relacionado