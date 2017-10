Sincopeças realiza capacitação em Cruzeiro do Sul

O Sindicato do Comércio Varejista de Autopeças do Acre, (Sincopeças), filiado à Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Acre (Fecomércio/AC) realizou, na última terça-feira, 3, no Centro de Lazer e Turismo do Sesc em Cruzeiro do Sul, o treinamento “Origem, função e aplicação de lubrificantes”, voltada para os setores de autopeças e serviços automotivos. A intenção é levar mais conhecimento e valor às pessoas que moram também no interior do estado.

De acordo com o presidente do Sincopeças, Valdemir Nascimento, a parceria com o grupo Mariano foi feita ainda no ano passado, e planeja principalmente levar mais capacitação a quem trabalha no ramo de autopeças e mecânicas.

“Percebemos que há uma carência muito grande de treinamentos e até mesmo de conhecimento e, para suprir isso, fazemos estas capacitações. Queremos que nossos filiados estejam levando ao consumidor um produto cada vez melhor”, enfatiza Nascimento, garantindo, ainda, que a intenção é se aproximar ainda mais do interior do estado. “Assim como da capital: queremos que todos participem porque esta uma das funções primordiais do sindicato”, diz.

O treinamento foi ministrado pelo engenheiro de suporte técnico, Deivson da Silva Oliveira e reuniu aproximadamente 65 pessoas. “Queremos que as pessoas tenham o melhor produto e saiba acerca desse produto. É essencial que todos tenham acesso ao conhecimento, que entendam o lubrificante que utilizam e, principalmente, tenham contato com as melhores marcas”, afirma Deivson.

“A cada vez mais eu tento me reciclar”

O empresário do ramo de autopeças, Osmiro de Oliveira, atua como mecânico há 22 anos e admite que possui inúmeros cursos para reciclagem e, obviamente, para atender melhor aos seus clientes. Mesmo com tanto conhecimento e experiência na área, porém, Oliveira afirma que o curso foi extremamente proveitoso.

“Eu tento participar de todos os cursos que nos são fornecidos e acredito que é de suma importância que haja uma melhoria por nossa parte para acrescentarmos aos clientes. Mas, mesmo atuando há 22 anos, eu afirmo que esse curso foi extremamente proveitoso e me agregou muito conhecimento, que devo com certeza levar aos meus funcionários e, consequentemente, aos clientes”, afirma Oliveira.

Quem também participou do evento foi o empresário Rubens do Rego Junior e todos os funcionários de sua equipe também estiveram na capacitação. “Atuo há 12 anos e fiz questão de que toda a minha equipe participasse, porque, com esses conhecimentos, conseguimos melhorar ainda mais as nossas vendas, nossos atendimentos. Queremos garantir um produto e um trabalho final cada vez melhores”, diz.

Parcerias e filiações

Valdemir Nascimento relembra que o Sincopeças tem firmado, nos últimos tempos, parcerias importantes e que visam o amplo conhecimento do empresário, como é o caso do convênio junto à Faao. “Quem for filiado ao Sindicato e pagar a contribuição tem um desconto de 25% na faculdade e, além disso, aqueles que são sindicalizados, mas não possuem a carteirinha do Sesc podem utilizar os serviços do estabelecimento por meio de convênio que também firmamos. Nossa intenção é engrandecer cada vez mais o empresário”, afirmou.

O presidente destaca, também, que quem quiser pode a qualquer instante se sindicalizar. “Basta, para isso, entrar em contato pelo número (68) 99994-2135. Assim, faremos o possível para esclarecer sobre o funcionamento de tudo”, enfatiza.