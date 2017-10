Secretário de Saúde aposta na rede social e assume sua própria campanha para deputado estadual

O secretário Gemil Júnior (Saúde) tenta emplacar sua pré-candidatura a deputado estadual viralizando mensagens pessoais nos grupos de Whatsapp e Facebook. O próprio secretário assina os textos em que pede para que os internautas salvem seu número de celular, a pretexto de compartilhar informações em listas de transmissão. “Mas só será possível para pessoas que possuem o meu número”, diz Gemil num pedido “bem simples” que fez ao amanhecer desta segunda-feira (9).

Gemil tem pessoas de suas estrita confiança espalhadas nas unidades de saúde, encarregada de impulsionar seu nome e formar corrente para dar visibilidade à pré-candidatura. Dias atrás, Gemil fez o anúncio da convocação dos concursados do estado na sua página no Facebook, por meio de uma transmissão ao vivo. Ele respondeu perguntas dos internautas e tirou dúvidas sobre questões técnicas referentes aos concursos da Sesacre realizados em 2013 e 2014.

O perdido do secretário é o seguinte: “Bom dia pessoal, Gostaria de fazer um pedido bem simples. Que todos possam “salvar” o meu número na lista de contatos de vocês. Tem ações que gostaria de compartilhar via “lista de transmissão”, mas só será possível para as pessoas que possuem meu número.

(68) 98401-1083

Secretario estadual de Saúde

Gemil Junior