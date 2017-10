Secretaria de Tecnologia publica nota e diz que falhas constantes nos sites do Governo são uma “normalidade”

Após uma nova falha na plataforma que mantém funcionando os sites do Governo do Acre, a Secretaria de Ciência e Tecnologia (SECT) publicou nota para esclarecer o problema que deixou milhares de cidadãos acreanos na mão durante a manhã desta segunda-feira, dia 09.

A causa do problema seria a “falha de comunicação entre equipamentos que disponibilizam esses serviço”, o que, tão logo percebido, fora corrigido pela equipe da pasta”, destacou a nota.

Mesmo que com tantas falhas se repetindo, a SECT informou que mantem um serviço seguro, “seguindo as normas de segurança da informação”, e que episódios como o desta segunda estão sujeitos a acontecer no universo virtual em que se mantém.