Saúde oferece exame de mamografia sem agendamento durante campanha do ‘Outubro Rosa’

Para mobilizar e conscientizar a população sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama, o Centro de Controle Oncológico do Acre (Cecon) decidiu fazer exames de mamografia sem agendamento durante a campanha do Outubro Rosa. Ao G1, a gerente do Cecon, Priscila Murad, disse que o Ministério da Saúde recomenda o exame para as mulheres de 50 a 69 anos e diz que a mamografia pode identificar o câncer antes do surgimento de sintomas.