Presos na região do Alto Acre são encaminhados ao presidio na Capital

Nesta segunda-feira (9), a polícia civil realizou a transferência de quatro homens e uma mulher, que cometeram vários delitos no último fim de semana nas cidades de Assis Brasil, Brasiléia e Epitaciolândia.

O delegado Karlesso Nespoli, que é responsável pela regional do Alto Acre e responde pela jurisdição das três cidades falou sobre as prisões do fim de semana. Ele que assumiu recentemente e vem realizando um trabalho árduo e incansável para combater os crimes transfronteiriços.

A prisão realizada no município de Assis Brasil foi um trabalho conjunto para combater o grande índice de furtos realizados na cidade, segundo ele visando a diminuição da perturbação pública, levar sensação de segurança para população local e manter o ordem.

Ja em Brasiléia e Epitaciolândia mais dois homens incluindo uma mulher, foram presos por associação ao tráfico de drogas. Onde mais um individuo foi preso em flagrante por violência doméstica. Segundo Dr. Karlesso o aumento no índice da prática de violência doméstica na cidade de Epitaciolândia é alta, onde nesse fim de semana foram registrado quatro ocorrências, mais apenas uma prisão foi realizada em flagrante.

Finalizou dizendo que o trabalho bem sucedido da Polícia Civil e resultou em resultados positivos, e que agora deixa a disposição do poder judiciário para tomar os procedimentos cabivéis. Os presos foram encaminhados na manhã desta segunda-feira (9), para o presídio Francisco de Oliveira Conde em Rio Branco e agora estão a disposição da justiça