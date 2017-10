Prefeitura de Brasiléia Realiza Pavimentação Asfáltica na Rodoviária Municipal

A Prefeitura Municipal vem trabalhando diariamente para tornar Brasiléia um lugar melhor para se viver.

Já foram muitos investimentos realizados em apenas 9 meses de gestão, podendo ser destacada a pavimentação asfáltica de 3 ruas, recuperação de ramais, aquisição de veículos, revitalização de praças e quadras esportivas, incentivo ao esporte, cultura e lazer, valorização do servidor público, dentre outros.

E os trabalhos continuam. Desta vez a equipe da Secretaria de Obras realizou com recurso próprio a pavimentação asfáltica da Rodoviária Municipal que há muito tempo não vinha oferecendo as condições adequadas, principalmente no período de inverno, além de ser bastante visitada por turistas e pela população em geral.

A Prefeita Fernanda Hassem destacou a importância desse trabalho.

“Estamos pensando em cada detalhe e a nossa rodoviária que recebe diariamente turistas, visitantes e os nossos moradores, não oferecia as mínimas condições de acesso. Fizemos um esforço e realizamos a pavimentação, com recurso próprio. Sabemos que há muito por se fazer, mas estamos trabalhando dia a dia para tornar Brasiléia uma cidade melhor”, finalizou a Prefeita.