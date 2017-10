Polícia Militar ministra treinamento a servidores do IAPEN

A Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) ofereceu treinamento a Agentes Penitenciários do Monitoramento Eletrônico. As atividades ocorrem do dia 06 a 09 de Outubro, no Quartel do BOPE.

O tenente-coronel Souza Filho, comandante do BOPE e Diretor Operacional da PMAC, falou a respeito da importância deste treinamento para a segurança pública: “esse treinamento faz parte de uma estratégia do BOPE, visando a aproximação e apoio às instituições de segurança pública. Com essa prática, estabelecemos um foco único e direcionado, que resultarão em confiança e fortalecimento do sistema como um todo”, disse o oficial.

Durante as atividades, os agentes penitenciários receberam treinamentos sobre padronização e técnicas de abordagem, além de conteúdos voltados para Técnicas Operacionais, Armamento e Tiro Tático.

“É muito importante essa integração entre as forças do Sisp e a política de qualificação dos servidores. No caso dos agentes da Umep, isso é muito bom porque são eles quem realizam as fiscalizações nas ruas e casas, abordando reeducandos que estão no benefício do monitoramento eletrônico. Agradeço ao Comando e ao Bope que estão sempre sensíveis para colaborar com a gente”, destacou o presidente do Iapen, Martin Hessel.