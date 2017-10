PM prende dupla por tráfico de drogas e receptação na zona rural de Senador Guiormard

Uma denúncia anônima mobilizou os militares do 9° Batalhão a prenderem nesse domingo, 8, dois agentes pelo cometimento dos crimes de tráfico de entorpecentes e receptação. A ação policial, que iniciou após uma acompanhamento e posterior cerco policial, culminou na prisão dos envolvidos no ramal da Limeira, no município do Quinari.

De acordo com os militares, depois de recebida a denúncia, foram até ao local onde estariam os autores traficando drogas. Chegando lá, a dupla se evadiu a pé (largando a moto nas margens da rodovia) em direção a uma zona de mata, após visualizar os policiais.

Após o cerco policial aonde supostamente estariam os evadidos, a guarnição conseguiu prender um dos agentes e, depois de contactar uma outra guarnição militar do município de Campinas, capturou o outro agente que tinha se evadido da abordagem policial.

Os envolvidos, a moto que, depois de verificação veicular por meio do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), tinha restrição de roubo e as drogas foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil do município de Senador Guiormard.