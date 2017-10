Paróquia Nossa Senhora das Dores em Brasiléia irá comemorar os 300 anos de Nossa Senhora Aparecida

Em festa, Aparecida (SP) comemora em outubro os 300 anos de Nossa Senhora Aparecida. Do encontro da imagem no rio Paraíba do Sul, em 1717, aos milagres que se multiplicam entre os que acreditam no poder da fé, a Santa conquistou o Brasil.

Por isso, para celebrar os três séculos de Aparecida, a Região de Pastoral Setor 1, de nossa Diocese de Rio Branco, Formadas pelas paróquias, Paróquia de Nossa Senhora das Dores de Brasiléia, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro de Assis Brasil, São Sebastião de Epitaciolândia e São Sebastião de Xapuri, decidiram no Conselho Diocesano de maço de 2017, em organizar, em virtude deste Ano Mariano, uma atividade própria no Regional, daí a ideia de organizar a I ROMARIA DE NOSSA SENHORA APARECIDA DO REGIONAL.

Chamamos de Romaria Missionária porque sempre rumamos à casa de Maria em Aparecida e, agora, vamos à Comunidade Nossa Senhora Aparecida, na Paróquia de Brasileia, local de nosso encontro, primeiro, para reabastecer nosso coração missionário, depois, para rezarmos com Maria que vem nos visitar neste ano de graça.

Nesta mesma alegria, queremos convocar todos os fiéis das quatro paróquias para participarmos desta romaria, que irá acontecer dia 12 de outubro, a partir das 15:30h iniciando com uma concentração para sairmos da Praça do Seringueiro. Todos aqueles que se sentem envolvidos nas comunidades com este serviço missionário, bem como todas as lideranças e coordenações de pastorais e movimentos, das 4 paróquias, são convidados mais que especiais para este grande dia de nossa caminhada missionária. Para a melhor preparação de todos, divulgamos o cronograma e as informações para este dia.

Segue abaixo a programação que envolve a participação das 4 paróquias

Dia Horário Atividade Local 12 de outubro 15:30h Concentração de fiéis Praça do Seringueiro – Brasileia 16:00h Início da procissão pelas ruas da cidade Avenida Rui Lino 17:00h Celebração, coroação e consagração à Nossa Senhora Aparecida. Quadra do Bairro Ferreira Silva 18:00h Quermesse e apresentação cultural Quadra do Bairro Ferreira Silva

Desde já contamos com a sua presença.